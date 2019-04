Este es el país más (y menos) feliz de cada continente  

Ya está disponible por séptimo año consecutivo el análisis sobre la felicidad en el mundo. Hablamos del World Happiness Report 2019 que clasifica a 156 países por sus niveles de felicidad empleando criterios como el PIB per cápita, esperanza de vida saludable, apoyo social, libertad de elección, generosidad y percepción sobre la corrupción. Como dice el dicho y como también ha demostrado la ciencia, el dinero no da necesariamente la felicidad, o lo que es lo mismo, especialmente a partir de cierto nivel de renta, tener más dinero no produce una