¿Es este un número primo? Un juego trepidante (para ser de matemáticas)

Este entretenido juego matemático en el que es fácil picarse se llama Is This Prime? Como su propio nombre indica consiste simplemente en contestar si un número es primo o no. Hay 60 segundos para ello… Pero la cosa no es tan fácil como parece cuando los números comienzan a aumentar, porque no se resetea el cronómetro, sólo hay 60 segundos en total; cada vez queda menos y todo se complica. Los productos de 7×13 (91, el «más traicionero de los números no-primos»), 11×13 (143) y similares resultan un tanto cabroncetes.