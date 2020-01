Este no ha sido el año de Linux en el escritorio, pero esta sí ha sido la década en que Open Source conquistó el mundo

Será difícil que Linux conquiste el escritorio algún día, pero eso no importa tanto si tenemos en cuenta que aunque 2019 no ha sido el año de Linux en el escritorio, ésta sí ha sido probablemente la década en la que el Open Source lo conquistó todo. Lo usas a diario aunque no lo sepas, y esa conquista silenciosa ha convertido esta filosofía software en una de las grandes ganadoras de la tecnología en los últimos años.