Este es el motivo por el que algunas personas les sienta mal la siesta

Dormir la siesta es un placer, pero no todo para todo el mundo. Mientras que esta costumbre es conocida a lo largo y ancho de España e incluso algunas empresas las permiten como llave para mejorar la productividad y la motivación en el trabajo, otras personas se levantan de este lapso confusas, agotadas y bajo un tremendo malestar. Si tú también te has tumbado en el sofá y te has despertado un par de horas sin saber ni qué día es, con el cuerpo pesado, la mente nublada y el estómago revuelto, este artículo interesa.