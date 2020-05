Este malware capaz de filtrar datos usando la fuente de alimentación del PC como altavoz de ultrasonidos

A la práctica de mantener ordenadores desconectados de la red por motivos de seguridad se le denomina air-gap ('brecha de aire'); ciertamente, aunque el administrador de los mismos meta la pata e introduzca algún malware en los mismos, será difícil que aquél sea capaz de extraer y enviar información sensible de los mismos. Difícil, pero no imposible: algunos tipos de malware (como MOSQUITO) han sido diseñados para hacer uso de auriculares y altavoces para emitir ultrasonidos, no audibles por humanos pero que pueden ser captados por otras ...