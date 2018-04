Este libro puede matarte (literalmente)

‘Shadows from the Walls of Death’ fue impreso en 1874 y no es un libro como los demás: quien lo toca puede morir. Este libro, publicado por el Dr. Robert M. Kedzie, contiene en torno a un centenar de ejemplos de papel pintado, cada uno de ellos impregnado con un peligroso nivel de arsénico. a tesis de Kedzie era que el papel pintado que contenía arsénico desprendía partículas microscópicas de polvo que podían ser inhaladas o ingeridas por los habitantes de las casas.