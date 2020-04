Este artículo del RDL 11/2020 va a ser una BOMBA en la economía. EL CONSUMIDOR PUEDE RESOLVER CUALQUIER CONTRATO

QUE HAYA FIRMADO si: 1º cumplimiento deviene imposible como consecuencia medidas estado d alarma 2º no se obtiene acuerdo revisión contrato en plazo 60 día. En el plazo de 14 días el consumidor puede declarar resuelto CUALQUIER CONTRATO QUE HAYA SUSCRITO. Incluso una compraventa inmobiliaria puesto que el RD no excluye ningún contrato. El RD no especifica exige acreditar que la prestación deviene imposible.