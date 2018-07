La estatua "¡La Madre-Patria llama!"  

Cualquier turista sin problemas puede nombrarte sus monumentos favoritos. Me gustaría contarte hoy sobre uno de los míos. Y te aseguro que merece la pena ver éste monumento ruso, que es uno de los monumentos-estatuas más altos de Rusia y Europa, y sigue siendo la estatua más alta del mundo que no tiene el carácter religioso. Cuando la vi de pequeña casi dejé de respirar, porque me pareció tan tan tan increíble... es algo que no crees que esté hecho con manos humanas. Tú mismo te sientes tan insignificante junto a ella...