Estas webs permiten saber el consumo eléctrico de una casa en tiempo real sin necesidad de instalar nada

A menudo, desde Internet podemos acceder a mucha más información de la que creemos. Cada vez menos, es cierto, y es que ya no estamos en 2003, cuando todo era nuevo, pero aun así sigue habiendo servicios que son totalmente desconocidos para la mayoría de usuarios. En mi caso, no tenía constancia de que las distribuidoras de electricidad contaran con páginas webs que dieran información como consumo eléctrico en tiempo real, pero sí, lo hacen. Y es algo que he conocido gracias a este magnífico hilo de Ingebau, una empresa de consultoría especiali