Estas son las tres polémicas de la comisión antipederastia de la iglesia que indignan a las víctimas de La Bañeza

"Arrolliado en un lateral de la cama, suavemente me iba tocando los muslos, mis nalgas, con mucha delicadeza, despacio para que no despertase", relata una víctima en una carta al papa. El Obispo de Astorga solo le condenó a un año sin dar misa, permitió un homenaje en su despedida y trató de mantenerlo en secreto. Una actitud que, para la víctima que destapó el caso: "Claro que me duele que nombren a un señor que llevó mi caso como lo ha llevado, que intentó taparlo. Llegó a decir que los hombres tenemos debilidades humanas