Pensé, inocentemente, que ya lo había visto todo en internet. Pero, de nuevo, me volví a equivocar estrepitosamente. Y ‘algo maravilloso’ se cruzó por delante de mis ojos. Como rechazar semejante joya de las redes y no dedicarle una líneas grandilocuentes. ¿Alguna vez habéis prestado atención al ruido que hacen las salchichas mientras se cocinan? Seguro que no, porque normalmente pasa desapercibido.