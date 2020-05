Estas palabras no existen

Desde el departamento de webs que no sirven para nada útil pero molan nos llega This Word Does Not Exist, que hace exactamente lo que dice su nombre: generar palabras que no existen, incluyendo su imaginaria descripción de diccionario, y también ejemplos de uso. Para lograrlo utiliza diversas técnicas de redes neuronales y enorme fuente de datos de textos comunes. Está basado en GPT-2, al que ya hemos visto generar textos bastante creíbles.