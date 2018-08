"Estando embarazada, me ofrecieron 50 euros a cambio de sexo", denuncia una de las temporeras de Huelva

La situación de Kala no es fácil. Tiene dos hijos en Marruecos, y ha dado a luz hace dos semanas al tercero. No puede volver a su casa hasta que demuestre que dijo la verdad. "Quisiera ver a mis hijos, es muy duro lo que estamos viviendo”. “No había respeto en la forma de hablar hacia nosotras. No entendíamos el idioma, pero sabíamos que nos insultaban. Incluso yo, estando embarazada, no tenía acceso a descansos para comida. Un día, no sé cómo, el hombre entró en la casa, comenzó a tocarme, a intentar abrazarme".