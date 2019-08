Están vivos (They Live), rodaje y curiosidades de una película de culto

They Live (Están vivos) es un thriller de acción y ciencia ficción escrito y dirigido por John Carpenter estrenada en 1988. La película tiene como protagonista a Roddy Piper, quien gracias a unas gafas especiales, descubre que la clase dominante son en realidad extraterrestres que ocultan su apariencia, manipulando a las personas mediante mensajes subliminales para convertir a la raza human en esclavos. La historia de la película "Están vivos" está basada en la historieta "Eight O'Clock in the Morning" (Ocho en punto de la mañana).