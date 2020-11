Estamos en guerra y la estamos perdiendo

Si bien es cierto que es absurdo englobar en el mismo saco a más de 1.300 millones de personas (entre otras cosas porque en ese número de personas es donde se producen el mayor número de víctimas), resulta igual de absurdo negar que existe una corriente fundamentalista dentro del islam que no pretende convivir con nosotros, sino destruirnos. Los terroristas sólo dejan de matar cuando han vencido o cuando los has vencido. No existe un término medio. Ante esta tesitura solamente hay dos opciones: acabar con ellos o esperar a que acaben contigo.