Si estamos, por que estamos. Si no estamos, por que no estamos  

[C&P] Vale, reconozcámoslo: este tipo de sucesos se han convertido en un circo. Donde hace quince años había cinco fotógrafos ahora hay treinta, y de esos treinta, veintiocho buscan la foto mas publicable porque si no publican, no cobran. [...] La solución, ya lo he dicho, es desconocida. Si dejamos de cubrir una escena se nos dirá que silenciamos las protestas. Si vamos es que les damos demasiada importancia.