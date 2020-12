“Estamos esperando que se apruebe el uso de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años”

Luego de que este jueves el líder ruso Vladimir Putin declaró que aún no se inmunizó porque la fórmula no es recomendable para los mayores de 60 años, en Argentina se abrió un nuevo el debate ya que días atrás el presidente Alberto Fernández dijo que los primeros que se iban a inmunizar iban a ser los enfermeros y los mayores de 65 años. Esta mañana, desde Moscú, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, admitió que los ensayos aún no permiten inmunizar a las personas mayores de 60 y que aguardan los resultados de la Fase 3.