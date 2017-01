Por mi trabajo, y porque el asunto me llama cada vez más la atención, me estoy estudiando cada uno de estos cierres. Desde sus causas (¿qué arreglo necesita el metro?) hasta sus consecuencias: ¿qué efecto tienen en la ciudad? ¿Qué alternativas quedan? ¿Por qué no ponen un único autobús que cubra la línea completa, en vez de tres?