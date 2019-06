La Estafa del Euro explicada a un niño de 6 años

Hace hoy justo un año salía de imprenta mi primer libro, un ensayo sobre la crisis de España. Me hacía ilusión. Era un regalo de cumpleaños muy especial. Tardé varios años - 15 para ser exactos - en decidirme a escribirlo. Creo que un libro no debe ser algo frívolo. Para cosas más ligeras, ya están la Red y los periódicos. Un libro es un testimonio, para el entorno, los amigos, conocidos y, sobre todo, para los viejos lectores. Explicar la crisis de los PIGS, sus claves, era una tremenda responsabilidad, y me la tomé muy en serio...