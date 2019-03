La estafa del CEO: así es el timo millonario del que se avergüenzan las empresas

"Me monto en un avión ahora y no podré hablar hasta dentro de seis horas. Me gustaría que la transferencia quedase hecha en un par de horas". Imagine que un día recibe un 'e-mail' del presidente de su empresa en el que le pide que transfiera una cantidad millonaria a una cuenta bancaria en el extranjero. Se trata de un asunto de máxima confidencialidad que no puede comentar con nadie y que tiene que hacer lo más rápido posible. ¿Qué haría?