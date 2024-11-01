Estados Unidos podría estar cerca de una recesión que nos arrastraría al resto, dos noticias levantan las alarmas

El dato no es “preocupante”: es directamente una señal de alarma que los mercados suelen ignorar hasta que ya es tarde. Estados Unidos, el mayor motor de consumo del mundo, está enviando dos señales simultáneas que rara vez aparecen juntas sin consecuencias: desplome histórico de la confianza del consumidor y aumento visible del estrés financiero en la vida cotidiana. Por un lado, el índice de la University of Michigan Survey of Consumers acaba de marcar un mínimo histórico desde que existen registros en 1952.