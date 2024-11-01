Estados Unidos podría estar cerca de una recesión que nos arrastraría al resto, dos noticias levantan las alarmas

El dato no es “preocupante”: es directamente una señal de alarma que los mercados suelen ignorar hasta que ya es tarde. Estados Unidos, el mayor motor de consumo del mundo, está enviando dos señales simultáneas que rara vez aparecen juntas sin consecuencias: desplome histórico de la confianza del consumidor y aumento visible del estrés financiero en la vida cotidiana. Por un lado, el índice de la University of Michigan Survey of Consumers acaba de marcar un mínimo histórico desde que existen registros en 1952.
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Los que se tienen que reinventar cada día son esos medios alarmistas que tienen que ir buscando excusas. Primero que si los tipos de interés demasiado altos, luego que si los aranceles, después que si tenían una deuda astronómica, más tarde que si la guerra era muy costosa. Ahora nos vienen con la confianza del consumidor y, atentos:
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Somos un continente con la mejor democracia del mundo (no digo que sea perfecta), con casi 500 millones de consumidores y una red de comunicaciones fantástica.
Europa es relevante. Si no que se lo pregunten a Trump, como dejó de hablar de Groenlandia cuando la UE le mostró los dientes.
Europa tiene una gran dependencia energética y de recursos de todo tipo, la locomotora alemana en el desguace y el estado social yéndose a la mierda para financiar el rearme y remilitarización.
La relevancia de Europa se va por el desagüe
Si le unes que puede reventar la burbuja de la IA y lo de zanahorio en Hormuz ...
Y si no se abre, es solo cuestión de tiempo que azote la recesión porque el daño ya está hecho aunque los mercados estén tan manipulados que aún no lo reflejen como deberían reflejarlo.
Que estén tapándolo resulta muy oportuno pero empeora el resultado, que es lo que suele pasar cuando miras para otro lado mientras el incendio va quemando tu casa (de hecho es digno de niñatos y no de gente que gestiona países con millones de habitantes).
Aquí los que pierden son Emiratos Arabes, Kuwait e Irak, (y en menor medida Qatar y Bahrein) que no tienen otra que sacarlo por… » ver todo el comentario
pero infravaloramos nuestro poder como consumidores
y con un mínimo de convicción y menos sacrificio,
podríamos, por nuestro bien, dejar de financiar
al régimen terrorista asesionaziyanki.
Con que les bajaran los ingresos un explícito 20%, ya empezarían a preocuparse y se les acababa la tontería a los amz, x, uber, apol, nflx, hvo, ccl, mcd's,,, que de momento no psran de subir...
Con esa concreción aciertan fijo