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Estados Unidos podría estar cerca de una recesión que nos arrastraría al resto, dos noticias levantan las alarmas

Estados Unidos podría estar cerca de una recesión que nos arrastraría al resto, dos noticias levantan las alarmas

El dato no es “preocupante”: es directamente una señal de alarma que los mercados suelen ignorar hasta que ya es tarde. Estados Unidos, el mayor motor de consumo del mundo, está enviando dos señales simultáneas que rara vez aparecen juntas sin consecuencias: desplome histórico de la confianza del consumidor y aumento visible del estrés financiero en la vida cotidiana. Por un lado, el índice de la University of Michigan Survey of Consumers acaba de marcar un mínimo histórico desde que existen registros en 1952.

| etiquetas: eeu , economia , caida consumo , recesión , confianza consumo , caida
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13 comentarios
12 3 0 K 245 actualidad
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Lo mejor que le puede pasar al planeta es que se vaya al carajo el modelo consumista-capitalista brutal de EEUU.
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Connect #4 Connect
Desde que Trump comenzó con los aranceles, ¿cuántos mensajes alarmistas nos advertían de que caía Estados Unidos? Y ahí está, dando por saco todavía.

Los que se tienen que reinventar cada día son esos medios alarmistas que tienen que ir buscando excusas. Primero que si los tipos de interés demasiado altos, luego que si los aranceles, después que si tenían una deuda astronómica, más tarde que si la guerra era muy costosa. Ahora nos vienen con la confianza del consumidor y, atentos:

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#5 Cuchifrito *
#4 A lo mejor es un problema de expectativas. Que tú cuando te dicen que USA está en decadencia te imaginas que el mes que viene va a ser como Mad Max. No, más bien es que va a ir pareciéndose a lo que es ya Europa un actor cada vez menos relevante en el mundo y será un proceso de años.
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Connect #7 Connect
#5 Europa es un actor muy relevante. Ahí está China metiendo fábricas aquí cuando le dijeron que sino, pagaba tasas arancelarias.
Somos un continente con la mejor democracia del mundo (no digo que sea perfecta), con casi 500 millones de consumidores y una red de comunicaciones fantástica.

Europa es relevante. Si no que se lo pregunten a Trump, como dejó de hablar de Groenlandia cuando la UE le mostró los dientes.
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Fariseo #12 Fariseo *
#7 Claramente, vives en un mundo paralelo.
Europa tiene una gran dependencia energética y de recursos de todo tipo, la locomotora alemana en el desguace y el estado social yéndose a la mierda para financiar el rearme y remilitarización.
La relevancia de Europa se va por el desagüe
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Esto no quiere decir que vayamos de cabeza a una recesión ... pero podría ser.

Si le unes que puede reventar la burbuja de la IA y lo de zanahorio en Hormuz ...
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#3 Dav3n
#1 Si Ormuz permanece cerrado vamos de cabeza a una mega-hostia como jamás hemos vivido.

Y si no se abre, es solo cuestión de tiempo que azote la recesión porque el daño ya está hecho aunque los mercados estén tan manipulados que aún no lo reflejen como deberían reflejarlo.

Que estén tapándolo resulta muy oportuno pero empeora el resultado, que es lo que suele pasar cuando miras para otro lado mientras el incendio va quemando tu casa (de hecho es digno de niñatos y no de gente que gestiona países con millones de habitantes).
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Connect #6 Connect *
#3 Ormuz es el 20% del petroleo del mundo. El 80% sigue circulando. Incluso ahora más, porque otros países han podido aprovechar la falta de suministro del golfo para aumentar sus exportaciones. Argelia ya lo hizo al principio, también los paises africanos. Rusia ya trabaja a full; y parte del crudo de Arabia Saudí que salía por Ormuz se ha desviado por otro lado.

Aquí los que pierden son Emiratos Arabes, Kuwait e Irak, (y en menor medida Qatar y Bahrein) que no tienen otra que sacarlo por…   » ver todo el comentario
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#13 tropezon
#6 ¿si a ti te quitan un 20% de tu sueldo no te metes en una crisis de cuidado?
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Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#3 Esto no lo entiendo. Si el estrecho de Ormuz vuelve a abrirse, ¿qué daño irreversible queda? Deberían normalizarse los mercados, ¿no?
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#10 pirat *
Da la sensación de que a nivel particular, poco podemos hacer
pero infravaloramos nuestro poder como consumidores
y con un mínimo de convicción y menos sacrificio,
podríamos, por nuestro bien, dejar de financiar
al régimen terrorista asesionaziyanki.

Con que les bajaran los ingresos un explícito 20%, ya empezarían a preocuparse y se les acababa la tontería a los amz, x, uber, apol, nflx, hvo, ccl, mcd's,,, que de momento no psran de subir...
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taSanás #2 taSanás
“Podría” y “cerca”.
Con esa concreción aciertan fijo
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menéame