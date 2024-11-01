·
3
meneos
10
clics
Estados Unidos planea revisar las redes sociales de los turistas
La posible obligación relativa a las redes sociales propuesta por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se aplicaría a cualquier visitante, independientemente de si necesita visado o no. [en ingles]
|
etiquetas
:
turismo
,
usa
,
trump
#2
javierchiclana
*
#0
www.meneame.net/story/ee-uu-quiere-obligar-turistas-revelar-actividad-
1
K
35
#3
jm22381
los turistas extranjeros tendrían que proporcionar sus redes sociales de los últimos cinco años.
Si no tienes redes sociales te mandan a Guantánamo por terrorista
1
K
27
#1
NPCMeneaMePersigue
Si lo fuera un país no alineado con EEUU sería esto el fin de la libertad mundial
Si lo hiciera Maduro le tiraban 500 bombas
0
K
20
#4
mikhailkalinin
Se plantea hacerlo oficial
0
K
9
#5
CharlesBrowson
Si fuera recíproco...
0
K
7
Si lo hiciera Maduro le tiraban 500 bombas