edición general
3 meneos
10 clics

Estados Unidos planea revisar las redes sociales de los turistas

La posible obligación relativa a las redes sociales propuesta por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se aplicaría a cualquier visitante, independientemente de si necesita visado o no. [en ingles]

| etiquetas: turismo , usa , trump
3 0 3 K 8 tecnología
5 comentarios
3 0 3 K 8 tecnología
jm22381 #3 jm22381
los turistas extranjeros tendrían que proporcionar sus redes sociales de los últimos cinco años. Si no tienes redes sociales te mandan a Guantánamo por terrorista :roll:
1 K 27
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si lo fuera un país no alineado con EEUU sería esto el fin de la libertad mundial

Si lo hiciera Maduro le tiraban 500 bombas
0 K 20
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Se plantea hacerlo oficial
0 K 9
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Si fuera recíproco...
0 K 7

menéame