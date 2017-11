Estados Unidos es el país con más audiencia de la propaganda yihadista tras Turquía

Un amplio informe recientemente publicado y elaborado por el think tank británico Policy Exchange, ‘The new netwar: Countering extremism online’, muestra que entre los meses de febrero y mayo de este año, fueron ciudadanos residentes en Estados Unidos los segundos mayores consumidores de la propaganda y contenidos que emite el Daesh, tras Turquía.El informe indica que la presencia del Ejército Islámico en la red no es tan notable como se piensa y publica en torno a un centenar de artículos nuevos, vídeos y revistas cada semana.Una propaganda...