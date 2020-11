Estados Unidos inicia la construcción de una nueva Casa Blanca para Joe Biden

Ante la negativa de Donald Trump a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales, y asumiendo que echarlo de La Casa Blanca sería un proceso tortuoso y desagradable, la sociedad norteamericana ha apoyado la decisión de construir una nueva Casa Blanca para Joe Biden, según confirmaba este miércoles el diario The New York Times. «Es mucho más fácil esto que lograr que acepte su derrota y se vaya por sus propios medios», señala el periódico. «El señor Trump no tiene por qué enterarse», han recordado desde el partido demócrata.