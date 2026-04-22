Estados Unidos envía un avión a Cuba para recoger a un niño de 10 años que fue secuestrado por su progenitor transgénero y su pareja para someterlo a una cirugía de transición de género

Estados Unidos envió un avión a Cuba para recoger a un menor de 10 años estadounidense que había sido secuestrado por su progenitor transgénero y su pareja para someterlo a una cirugía de transición de género. Rose y Blue Inessa-Ethington, fueron detenidas por el FBI. Las dos engañaron a la madre biológica del niño con una acampada en Canadá. Rose que comparte la custodia con la madre biológica del niño pasó a ser mujer tras el nacimiento del niño, según sus familiares. Ahora las dos se enfrentan a cargos federales de secuestro.