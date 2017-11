El estado veta proyección exterior del puerto de Barcelona (CAT)

Estaba anunciada desde el año pasado, pero finalmente ningún representante de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) no se sumará a la misión comercial que el Puerto hace, desde este sábado y durante toda la semana, al Argentina y Uruguay. Participarán sólo empresarios de la comunidad portuaria. El motivo: la notificación verbal que la APB recibió de la secretaría de Fomento para pedir que no se participara en la misión para que el ministerio de Exteriores no quiere promoción catalana en el exterior.