El Estado no está para respaldar las pérdidas de Air France, dice un ministro galo

El Gobierno francés no está para respaldar las pérdidas de Air France, dijo el domingo el ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire, agregando que la aerolínea no había hecho los suficientes esfuerzos para mantenerse competitiva y corría el riesgo de desaparecer. “Si Air France no hace esfuerzos para volverse más competitiva, permitiendo que esta aerolínea de bandera esté al mismo nivel que Lufthansa y otras compañías aéreas, Air France desaparecerá”, dijo Le Maire a la cadena de televisión BFM.