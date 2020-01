El estado no te da la educación que necesitas, si no la que el estado necesita que tú tengas  

Hoy, queridos grupis, les traigo reflexiones que llegan tarde (porque el tema ya no interesa a nadie, ahora hay que hablar de Venezuela desde una perspectiva de género) sobre el pin parental. Para aquellos que no estén al corriente -en especial, grupis de Latinoamérica-, el pin parental consiste en un "freno de emergencia" que los padres pueden aplicar a la educación de sus hijos si estiman que están siendo educados en creencias con las que no concuerdan.