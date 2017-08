Estado Islámico y salafismo en los medios

(...) si esto [Niza, Bruselas, Barcelona, etc.] es obra o responsabilidad de Estado Islámico, ¿será hoy el día más adecuado para educar o alertar a nuestra querida audiencia sobre los males del salafismo? Y entonces la respuesta tendría que ser negativa, pues Estado Islámico no es salafismo sino takfirismo. Takfir significa excomulgar, i. e. concluir que tal o cual persona no es musulmana y en consecuencia ha de ser apartada de la comunidad de creyentes.