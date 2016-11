El estado del arte del reconocimiento facial o cómo engañar un software con 22 centavos

1 meneos 24 clics

El futuro va hacia la inteligencia artificial, la robótica, y las medidas de seguridad biométrica. Por eso, un grupo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon desarrollaron un par gafas de sol que cuestan los 22 centavos y se pueden fabricar con una impresa en 3D. Según el estudio "Accessorize to a Crime: Real and Stealthy Attacks on State-of-the-Art Face Recognition", estas gafas pueden engañar a cualquier software avanzado de reconocimiento facial mediante la alteración de pequeños trozos de información en el color de la cara.