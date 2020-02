Estación de ferrocarril 'fantasma' de Japón no se puede entrar o salir, solo parar. Sin embargo, no es inútil (IT)

En el sur de Japón, se ha construido una estación de ferrocarril a lo largo del río Nishiki que no tiene entrada, salida ni taquilla. Los trenes se detienen al lado de la plataforma, los pasajeros se bajan pero no pueden ir a ninguna parte y tienen que esperar a que salga el próximo tren. Cerca no hay atracciones turísticas, pueblos o ciudades, el lugar está casi deshabitado y la estación puede parecer completamente inútil. (traducción en el primer comentario)