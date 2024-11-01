La estación de esquí con más nieve de Europa ahora mismo no está en los Alpes ni en los Pirineos: está en Granada

La estación con más nieve de Europa. Estamos a mediados de marzo de 2026 y, contra todo pronóstico, la estación de nieve con más nieve de Europa está en la provincia de Granada. Es más, según sus propios datos, Sierra Nevada sería la cuarta del mundo solo por detrás de Mt. Baker en EEUU y dos estaciones japonesas. Y sí, los espesores de 400 cm en el sector del Veleta son un dato impresionante, pero lo es mucho más si tenemos en cuenta que EEUU atraviesa la peor sequía de nieve de más de 30 años y los Alpes tienen espesores muy bajos.