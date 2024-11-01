«Si está vivo...»: La Guardia Revolucionaria de Irán jura «perseguir y matar» a Netanyahu entre los rumores sobre su muerte

Teherán ha lanzado esta advertencia en medio de la creciente especulación en redes sociales sobre el paradero del primer ministro israelí. «Si este criminal asesino de niños sigue vivo, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos con toda nuestra fuerza», han declarado la Guardia Revolucionaria de Irán a través de un comunicado. Estas afirmaciones coinciden con una oleada de publicaciones en redes sociales que cuestionan el paradero actual de Netanyahu.