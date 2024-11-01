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«Si está vivo...»: La Guardia Revolucionaria de Irán jura «perseguir y matar» a Netanyahu entre los rumores sobre su muerte

Teherán ha lanzado esta advertencia en medio de la creciente especulación en redes sociales sobre el paradero del primer ministro israelí. «Si este criminal asesino de niños sigue vivo, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos con toda nuestra fuerza», han declarado la Guardia Revolucionaria de Irán a través de un comunicado. Estas afirmaciones coinciden con una oleada de publicaciones en redes sociales que cuestionan el paradero actual de Netanyahu.

| etiquetas: guardia revolucionaria , irán , netanyahu , matar , guerra
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4 comentarios
11 3 1 K 130 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Mucha fuerza y que Dios os guíe. Sois la única esperanza que queda.
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Romfitay #4 Romfitay
#1 La verdad es que a Netanyahu lo eligieron los israelíes, como antes a Ariel Sharon. Los malvados no son sólo ellos, sino el estado usurpador y racista de Israel, que nunca tendría que haberse aprobado.
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
Si lo conseguís mucha gente os vamos a aplaudir
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#2 Poligrafo
Sin duda seria un mundo mejor sin el genocida sionazi.
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menéame