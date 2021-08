Esta es la razón por la que no podemos recordar nuestros primeros años

La mayoría de nosotros no tenemos ningún recuerdo de los primeros tres o cuatro años de nuestra vida; de hecho, solemos recordar muy poco de la vida anterior a los 7 años. Y cuando intentamos rememorar estos primeros recuerdos, a menudo no está claro si son reales o si se trata de recuerdos basados en fotos o historias que nos han contado otras personas.Este fenómeno, conocido como "amnesia infantil", lleva más de un siglo desconcertando a los psicólogos, y todavía no lo entendemos del todo.