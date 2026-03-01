Aunque la respuesta es obviamente, no, ya que en el caso del café lo que se está anunciando en los últimos años es el resultado de ensayos clínicos mientras que en lo que en su momento hubo con el vino y los taninos eran estudios observacionales y 'opiniones de expertos' que tienen una potencia estadística y de evidencia científica mucho pero que mucho menor (ensayo clínico: A; estudio observacional: B; consejo de expertos: C) surge el problema de desconfianza por parte de la población a que estos anuncios vengan de la mano del sector de la industria correspondiente.

Si sospechásemos continuadamente desde luego no avanzaríamos en muchos aspectos. Cuando se habla de los beneficios del consumo de algas nadie duda en que no hubo conflicto de intereses en un estudio. ¿Por qué entonces siempre se achaca que haya tales conflictos cuando se trata de un producto de consumo popular pese a que el mismo estudio se trate de un ensayo clínico y tenga un apartado específico para aclarar que no hubo consumo de intereses? ¿Es por una cuestión de prejuicios?

Recientemente tenemos un ensayo clínico sobre que el café disminuye la recurrencia de FA (la arritmia cardiaca más frecuente), que es el estudio DECAF pero, ya previamente hubo otro, el CRAVE, que también observó ese resultado en análisis secundarios. Con el alcohol nunca ha habido nada similar y huelga decir que tampoco hace falta a la vista de que es notorio y obvio el perjuicio que causa en el organismo humano; ni tan siquiera fue similar lo que ocurrió en su momento con el vino y el tema de los 'taninos' ya que los estudios observacionales están muy sujetos a sesgos y ahí sí que cada fuente, como parte de su sesgo de confirmación y selección, tendía a escoger aquellos estudios que hablaban de un beneficio o no, según le interesara. Es por ello que no hay punto de comparación en el tema.

Podría hacer un análisis exhaustivo del tema y prescindir de la IA pero cuando uno consta de una base entonces sí que puede emplear la IA como herramienta suplementaria para argumentar (no para el argumento entero, obviamente), de ahí la introducción. Pero no me puedo resistir a incluirlo en el título para evaluar ese mismo prejuicio y tendencia a la no-lectura antes de dar una opinión. Así pues, vamos con la sección de amarres:

Consulta a la IA (ChatGPT)

>> Prompt: hay algún ensayo clínico que demuestre el beneficio del alcohol o del vino? y del café?

>> Respuesta:

Sí, pero la evidencia clínica sobre alcohol, vino y café difiere mucho en calidad y resultados. Te hago un resumen detallado:

1. Alcohol / Vino y salud cardiovascular

Generalidad: El alcohol, incluido el vino, ha sido estudiado extensamente por sus posibles efectos cardiovasculares. Algunos estudios observacionales han sugerido que el consumo moderado de alcohol, particularmente vino tinto, podría asociarse con menor riesgo de enfermedad coronaria. Esto se ha atribuido a los polifenoles y antioxidantes presentes en el vino.

Ensayos clínicos:

Los ensayos clínicos controlados grandes son limitados , sobre todo porque por razones éticas y prácticas es difícil asignar alcohol de forma prolongada.

Algunos estudios pequeños, como el “Polyphenols in Wine and Heart Health” , mostraron efectos favorables sobre la presión arterial, perfil lipídico y función endotelial con vino tinto.

Sin embargo: No hay ensayos clínicos robustos que demuestren que el alcohol o el vino reduzcan la mortalidad o eventos cardiovasculares de forma concluyente. La mayoría de la evidencia proviene de estudios observacionales, que pueden estar sesgados por estilo de vida y factores socioeconómicos.

2. Café y salud cardiovascular

Observacional vs. ensayos:

Muchos estudios observacionales muestran que el consumo moderado de café (2-4 tazas/día) se asocia con menor riesgo de mortalidad cardiovascular y diabetes tipo 2 , y no parece aumentar riesgo de FA de forma consistente.

DECAF trial (2025) – Ensayo clínico aleatorizado en pacientes con fibrilación auricular persistente sometidos a cardioversión. Mostró que el consumo de café con cafeína (1 taza/día) redujo la recurrencia de FA o aleteo auricular comparado con abstinencia.

CRAVE trial – Ensayo aleatorizado que evaluó café con cafeína y arritmias ventriculares o auriculares; concluyó que el café no aumentó contracciones prematuras auriculares, cuestionando la idea de que el café sea proarrítmico.

Resumen: