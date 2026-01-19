·
8
meneos
100
clics
Esta es la principal hipótesis sobre el origen de la tragedia ferroviaria en Adamuz: "Se supone que el problema ha sido que se ha partido la soldadura del carril antes de los cambios"
Un maquinista habitual de la línea Málaga-Madrid asegura en 'Mediodía COPE' que las quejas sobre el mal estado de la vía eran constantes
|
etiquetas:
:
accidente
,
tren
,
ademuz
,
vias
6
2
5
K
34
actualidad
50 comentarios
6
2
5
K
34
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
miq
Ei, eiii, esta información es taboo en esta web
5
K
46
#6
mund4y4
#3
porque no es información. Es un “se supone”.
Si es una suposición, no es una información.
4
K
35
#13
ku21
#6
y todas las suposiciones durante la dana que tenian como culpable al PP, esas si que se permitian porque les interesaba a unos cuantos? Recordamos la noticia en la que se AFIRMABA que el video con la entrada de Mazon al Cecopi era fake????????
2
K
18
#21
mund4y4
#13
señor, suélteme el brazo porque yo he hablado de Adamuz. No he mencionado la DANa ni lo voy a hacer porque en esta noticia, que usted mismo ha subido, se habla de Adamuz.
Buenos días.
1
K
17
#17
Lenari
#6
¿Y cual es la diferencia aquí? ¿Que la "información" debe llevar un sello oficial del ministerio?
Estamos hablando de un maquinista de la línea, del que además se dan datos suficientes para identificarlo, porque si igual tienes 20-30 personas que sean maquinistas en esa línea de forma habitual, "Pepe" habrá uno o dos como mucho. No es un "alguien me ha dicho" que tan a menudo se da aquí por válido cuando conviene.
Y es alguien con experiencia en esas líneas y que conoce el tema de forma profesional, así que su "suposición" puede ser bastante más fiable que el informe oficial del ministerio.
0
K
9
#32
mund4y4
#17
pero sigue siendo una suposición.
Que después puede ser realidad, yo no estoy negando eso.
Pero la causa la tendrán que determinar los técnicos, no un maquinista que ha pasado por allí.
1
K
17
#49
Amorfozodo
#17
Solo apuntar que Pepe es un nombre ficticio.
0
K
6
#7
miq
#3
Sale hasta en la web del país y de público, en menéame no lo verán, la vía es facha
0
K
10
#12
Alegremensajero
#7
Me parece que se te ha olvidado cambiar de usuario para contestarte a ti mismo...
1
K
14
#20
miq
#12
ya me cuesta iniciar sesión y comentar en una cuenta no voy a tener dos
0
K
10
#25
Alegremensajero
#20
Claro, por eso en lugar de editar un comentario tras 2 minutos te contestas a ti mismo. Pa ti la perra gorda.
1
K
14
#37
miq
#25
Cree el ladrón que todos son de su condición
0
K
10
#26
Kantinero
#7
Si no te gusta MNM siempre tienes forocoches
1
K
19
#11
pedrobotero
#3
que información? una suposición?, como los cientos de muertos en el parking de Paiporta que también publicó algún "periodista" que le habían dicho que bla, bla, bla, cua, cua, cua?
1
K
13
#8
Leon_Bocanegra
*
por qué llamas fachas a los maquinistas? Por estas declaraciones de un maquinista que ni si quiera da su nombre, ya vamos a llamar fachas a todos los demás?
Como iba a imaginar que un personaje como Lenari me iba a tener en el ignore?
3
K
45
#16
Martillo_de_Herejes
#8
Con lo bien que manejamos la ironía en menéame... y no seamos capaces de olerla a distancia.
0
K
7
#28
Leon_Bocanegra
*
#16
he captado perfectamente el sarcasmo de Lenari porque le conozco de sobra. Y mi respuesta va con el mismo sarcasmo.
1
K
17
#45
litos523
#42
Indicame un enlace a esas quejas, que no esté solo en tu imaginacion. Que hasta SEMAF ha pedido que no les utilicen para estos temas con comunicados SI emitidos por ellos pero NO relacionados con esta linea.
El IRYO iba decelerando para entrar en una zona de 200, iba a unos 215. El Renfe acababa de empezar a acelerar al salir de esa zona de curvas. Por eso no iban a la maxima velocidad en esa zona. Comprenderas que cada tren acelera y decelera de una manera y no pueden ir por una zona proxima a una limitacion mayor sin hacer nada, unos antes y otros despues.
3
K
36
#1
Chiapela
esta es la hipótesis de la extrema derecha...
2
K
30
#5
Lenari
#1
Los maquinistas de tren son fachas
9
K
68
#39
jonolulu
#1
#5
#10
Alguien que cree que no es segura la operativa, sencillamente no la realiza por puro egoismo
0
K
16
#9
Martillo_de_Herejes
#1
Eres un miserable
4
K
39
#23
Chiapela
#9
x.com/RubenSanchezTW/status/2013316943114064353
lo es
0
K
19
#27
Martillo_de_Herejes
#23
www.infobae.com/espana/2026/01/19/la-investigacion-del-accidente-de-tr
0
K
7
#29
Martillo_de_Herejes
#23
Léete lo que dice Puente, anda
Prefiero creerme al ministro que a un mierdecilla como el tal Rubén Sánchez.
0
K
7
#10
ku21
#1
no, es la hipotesis de una persona cualificada para conducir trenes, con experiencia, que hacia ese tramo habitualmente, y que habia puesto varias quejas sobre el estado de la via. Pero si tu quieres decir que esto tiene que ver con la extrema derecha y no con el estado de la via, el pin pa ti
2
K
18
#15
pedrobotero
#10
entonces es un hipótesis de alguien que no está trabajando en la investigación oficial... okay.
0
K
10
#31
ku21
#15
es la hipotesis de alguien que conoce la via, que es maquinista y que realizaba ese recorrido habitualmente. Si. ¿Te parecen pocos factores paracque al menos se le tenga en consideracion?
O crees que si tu como conductor de coches con 30 años de carnet, al recorrer a diario un tramo de carretera lleno de baches y en mal estado, si hubiese un accidente en ese mismo tramo, y salieses en las noticias quejandote del mal estado de ese mismo tramo, aceptarias que un random de internet te dijese: Es la opinion de alguien que no trabaja en la investigacion oficial, ok.
1
K
19
#33
pedrobotero
#31
pero... entonces es una hipotesis, no?, pues menos especulación en los medios y mas dejar trabajar a los peritos.
0
K
10
#36
ku21
#33
ahh vale, entonces mejor no nombrar nada, ni escuchar a gente con experiencia en ese tramo, hasta dentro de un mes o dos que saquen las conclusiones. Mucho mas logico
0
K
9
#38
pedrobotero
#36
vale, veo que ya lo tienes claro
0
K
10
#44
Martillo_de_Herejes
#33
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que esa rotura podría ser la más cercana al punto en el que se produjo el descarrilamiento y lo que se trata de dilucidar es si se produce a consecuencia del accidente o si es lo que precisamente produjo el siniestro.
Los peritos trabajan a partir de hipótesis, que luego van descartando. Desde luego que no ha sido un ataque putinejo. Eso podemos descartarlo, o un sabotaje, que también se ha descartado.
0
K
7
#47
pedrobotero
#44
correcto, puede serlo o no, y si, Oscar Puente imagino que algo de información tendrá por parte de los peritos, cosa que "Pepe" dudo que tenga.
0
K
10
#50
Waves
#44
¿Realmente se puede descartar un sabotaje? Si alguien parcialmente daña una vía, igual no se rompe al instante, pero sí al poco tiempo.
Si no hubiera habido mala suerte de que apareciera otro tren, seguramente se habría quedado en un susto y el hipotético saboteador se sale con la suya.
Pero, bueno, son puras especulaciones. Igual con suerte la investigación consigue esclarecer cómo pasó.
0
K
7
#35
Veelicus
#10
Ya que controlas del tema, ¿cuantas quejas hay en toda la red ferroviaria, por lo menos en los ultimos 5 años?
Igual son cientos o miles, lo comento para la gente inteligente que sabra entender
1
K
20
#34
vGeeSiz
#1
y este es el comentario de un ser sesgado hasta la médula, así nos va como país
0
K
10
#48
Chiapela
#34
es según la extrema izquierda
0
K
19
#24
autonomator
Tras un exhaustivo estudio de las pruebas y análisis milimétrico de la zona y circunstancias, el equipo de "mandichoke punto com" da por buena esta hipótesis a apenas 48 horas del accidente.
(pero no les llaméis aprovechados de mierda que se enfadan)
1
K
24
#4
sat
La principal hipótesis inventada en base a nada.
1
K
22
#22
ku21
#4
te parece poca base las decenas de voces de maquinistas quejandose del estado de las vias y cuya unica solucion desde ADIF era que bajasen la velocidad para evitar vibraciones excesivas??? Ah claro, te parece que no hay base porque todas esas noticias se estan negativizando sistematicamente porque no interesa en Meneame que se pueda culpar de algo al gobierno porque eso daria alas a la extrema derecha y entonces preferis el mal menor, llenando la portada con noticias sobre un partido de futbol en Africa en vez de sobre un accidente de tren en España con mas de 40 muertos. Ahá
1
K
19
#43
sat
#22
Es inútil razonar con gente como tu, pero vamos a intentarlo. Titular: Esta es la principal HIPÓTESIS sobre el origen de la tragedia... El maquinista de nombre ficticio Pepe, suponiendo que exista, sabe conducir un tren. No sabe de estructuras, no sabe de física de materiales, no es quien para lanzar una hipótesis creíble sobre un accidente del que ni siquiera los que están capacitados para ello se han atrevido a lanzar una hipótesis. Por eso te digo que es inventado en base a nada. Lo demás son pajas mentales tuyas sesgadas por tu ideología.
1
K
17
#46
Suleiman
Ya han aparecido los expertos en infraesturas de tren, que antes eran expertos en DANA y antes en volcanes. Próximamente en geopolítica internacional.
1
K
20
#14
litos523
Un maquinista "anonimo" se queja de que el estado de la via era malo y habia constantes quejas. Pero los periodistas no se molestan en verificar si esas quejas son ciertas y se olvidan que la infraestructura está recien renovada.
No se, me huele a tirar mierda para desgastar al ministro del ramo, que por cierto, si ha estado en su sitio y dando la cara desde el momento cero.
1
K
17
#18
este_no_es_eltraba
*
hombre, que había problemas estaba claro. A parte de los avisos de los trabajadores, reiterados y tras la "renovacion" de mayo de 2025... La velocidad de la via se bajó a 250. y aun así, iban a 200....
si la vía estaba perfecta, por que iban mas lento?
pues por que no estaba perfecta. Yo creo que es algo evidente.
#14
hasta el sindicato se quejó en agosto del año pasado.
0
K
8
#30
litos523
#18
La via
siempre
ha estado limitada a 250 porque es el inicio/fin de una zona de curvas. No hay ninguna limitacion especial. Los AVE no van siempre a toda velocidad.
En cuanto a las quejas de los sindicatos, las que he podido ver, se refieren a la Madrid-Barcelona, que ya se ha reconocido que está en mal estado y ya se está preparando para una renovación integral.
1
K
17
#41
Khanbaliq
#30
A mi lo que me sorprende es esto: "se lo comunicas al responsable de Adif mediante telefonía"
De esta manera, no queda constancia y puedes decir lo que te salga del nabo cuando te salga del nabo.
0
K
6
#42
este_no_es_eltraba
#30
hay mas quejas y si, sobre este tramo en cuestión.
pero nada, la vía estaba perfecta, se podía ir a 250, pero iban a 200, y en cambio, sucede la desgracia.
¿tu te das cuenta que todo eso no puede ser verdad?
0
K
8
#19
Horkid
*
Relacioando:
www.meneame.net/story/accidente-adamuz-consecuencia-liberalizacion-fer
Los miembros del Sindicato Ferroviario, como SEMAF, llevan años denunciando esta situación.
Han advertido repetidamente sobre la ausencia de mantenimiento preventivo adecuado,
con solo un tren auscultador para revisar las vías en toda España y problemas graves para obtener repuestos debido a presupuestos insuficientes. En 2025, ya se quejaban de que las inversiones se…
» ver todo el comentario
0
K
16
#2
wildseven23
Carroñeros.
1
K
14
#40
Khanbaliq
Curioso que no haya constancia de nada porque "se lo comunicas al responsable de Adif mediante telefonía".........
Curioso, curioso y curioso.
1
K
13
Ver toda la conversación (
50
comentarios)
