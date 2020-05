Esta pantalla holográfica permite ver en 3D sin necesidad de gafas y a una bestial resolución 8K

La tecnología holográfica juega con la perspectiva y los efectos ópticos producidos por la luz para generar imágenes en tres dimensiones para el ojo humano. No es algo sencillo y ya vimos cómo el proyecto Hydrogen de RED fracasó en ello. Pero por si la pantalla de un móvil no era suficiente, Looking Glass tiene un panel de 32 pulgadas a una resolución 8K y holográfica.Looking Glass lleva desarrollando este tipo de pantallas desde hace años. Hasta ahora han ofrecido modelos de 8,9 pulgadas y de 15,6 pulgadas. El salto más grande lo han dado con