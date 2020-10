Esta nueva característica de Microsoft Edge está diseñada para vencer a Chrome

Microsoft se ha sacado un as de la manga para vencer definitivamente a Chrome, con una nueva función que permitiría que el navegador Edge se inicie de una manera mucho más rápida y sin prácticamente consumir recursos secundarios. Microsoft Edge está consiguiendo una cuota de mercado mayor con el paso de los meses, y si bien Google todavía no se está preocupando al respecto, lo cierto es que el nuevo navegador no para de incluir características nuevas versión tras versión, algo que está valorando la comunidad de usuarios.