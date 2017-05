Esta no es mi lucha

Todo lo que no sale como quieren es patriarcal y punto, no hay más que discutir. La educación es patriarcal, las diferencias biológicas son patriarcales, el amor romántico es patriarcal, las historias, las canciones que cuentan historias, patriarcales; el desnudo, patriarcal; los juguetes, patriarcales; la etología (que no se engloba dentro de diferencias biológicas porque para qué), patriarcal; la monogamia, patriarcal. Todo y más es patriarcal. Y si lo cuestionas, eres machista.