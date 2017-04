En Gijón no levantan cabeza con la contaminación, cuando no es un contaminante es otro, ayer y hoy se alcanzan valores de alarma en la zona de la Arena con el ozono troposférico que fueron con diferencia los más altos de la región, según los datos que facilita el Principado de las estaciones publicas porque la red privada a pesar de estar monitorizada no da datos en continuo porque son datos peores que los públicos.