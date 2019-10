Esta exvegana está dispuesta a suplicar para que nadie más se haga vegano

“Para que unos vivan, otros deben morir”. Esa fue la máxima que convenció a Lierre Keith a poner fin a 20 años de veganismo. Recogió su experiencia en El mito vegetariano (Capitán Swing, 2018; The Vegetarian Myth, PM Press, 2009), un ensayo en el que intenta desmontar los principales argumentos del veganismo y el vegetarianismo porque, para Lierre, no conllevan dietas más sanas, no están salvando el planeta ni reduciendo las hambrunas y la ética que exigen no nos corresponde.