Esta derecha no sabe parar

Se antoja un esfuerzo condenado a la melancolía intentar convencer a la derecha española que España no se rompe. Para Pablo Casado y Santiago Abascal ya está rota porque no gobiernan ellos. Suena ingenuo embarcarse en esa discusión creyendo que, con paciencia y pedagogía, se les puede sacar de su error. No es tosquedad. Es su forma de entender el poder. La democracia únicamente está bien cuando mandan ellos y si no están en el poder entonces hay que arreglarla “por cualquier medio necesario”.