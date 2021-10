Esta es la declaración de la renta de Felipe y Letizia (o no)

Esta es una crónica que vamos a empezar por el final. La cantidad que pagó el rey Felipe en 2020 en concepto de IRPF fue de 99.646,8 euros, y se le practicó una retención de en torno a un 40%. Ahora les contaremos la travesía que hemos recorrido para calcular esta cuota que, en realidad, podría no reflejar la realidad. Porque en lo referente al patrimonio de Su Majestad no hay información precisa. En realidad, no hay información.