Esta colección de fotos que abarcan 51 años rinde homenaje a las víctimas del 11-S en el veinte aniversario del atentado

Ayer se cumplieron dos décadas del atentado contra el World Trade Center de Nueva York; un aniversario que, cómo no, se ha conmemorado con numerosos actos, uno de ellos es la exposición 'The towers of the WTC: 51 years of photographs by Camilo José Vergara', una colección de 52 fotografías que miran hacia atrás 51 años para rendir homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2001. La serie está dedicada "a los que murieron y a los que respondieron al ataque que tuvo lugar hace 20 años" y las imágenes que lo componen exploran el medio siglo