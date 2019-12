¿Está la ciencia estancada?

Todos esos encabezados de artículos que luego se quedaban en poca cosa y que me habían llevado a conclusiones esperanzadoras al principio y desilusiones después no eran cosas aisladas que me pasaban a mí solo o que me imaginaba yo, sino que otros lo veían también. Es decir, que sí es cierto que muchas veces se decora en exceso lo que verdaderamente se ha conseguido en un laboratorio, llevando a mucha gente a hacerse una idea equivocada de lo que se ha obtenido y dando falsas esperanzas a personas que se encuentran afectadas.