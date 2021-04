Esta bicicleta eléctrica con 750W y 160 km de autonomía nos muestra lo que nos perdemos en Europa por culpa legislación

Cada vez es más intenso el debate sobre las limitaciones que Europa pone a las bicicletas eléctricas. Aspectos como el limitar la potencia a 250W, no poder usar acelerador y no poder pasar de los 25 km/h, no hacen más que poner palos en las ruedas de una de las mejores alternativas de movilidad sostenible que tenemos a nuestro alcance. Como ejemplo de lo absurdo de la situación, hoy vamos a conocer a la Biktrix Moto. Una bici eléctrica a la venta en Norteamérica y que nos muestra de una forma gráfica lo mucho que nos estamos perdiendo en Europa