La esposa de Felipe González invierte en gimnasios

La empresaria Mar García-Baquero, esposa del ex presidente del Gobierno, Felipe González, y heredera del imperio de los populares quesos manchegos García-Baquero, entra en el negocio de los gimnasios. Junto a su hermano Miguel Ángel García-Baquero, ha constituido la sociedad Wellness Fithouse SL, con un capital social de 3.000 euros, dedicada a la gestión, explotación y administración de gimnasios, centros deportivos y de bienestar.