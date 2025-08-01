edición general
4 meneos
29 clics

La esposa de Felipe González invierte en gimnasios

La empresaria Mar García-Baquero, esposa del ex presidente del Gobierno, Felipe González, y heredera del imperio de los populares quesos manchegos García-Baquero, entra en el negocio de los gimnasios. Junto a su hermano Miguel Ángel García-Baquero, ha constituido la sociedad Wellness Fithouse SL, con un capital social de 3.000 euros, dedicada a la gestión, explotación y administración de gimnasios, centros deportivos y de bienestar.

| etiquetas: mar garcía-baquero , quesos , felipe gonzález , gimnasios
3 1 6 K -3 actualidad
14 comentarios
3 1 6 K -3 actualidad
#1 deimian86
Con ese capital social supongo que pondrá un par de bicicletas estáticas en medio de un parque público.
3 K 42
Pacman #3 Pacman
#1 con 3000€ no compras ni una sola bici de gimnasio
2 K 32
#7 Fluor
#3 el capital social es solo una de las muchas líneas de financiación que tiene una empresa, en particular una empresa vinculada a personas muy solventes.
0 K 10
#6 cajadecartonmojada *
#1 Es el mínimo que exige la ley para constituir una SL.

Luego puede ampliarse, pero lo normal es que no lo hagan y que se ponga como alquileres, servicios externos, o lo que sea.

Y siendo "gestión, explotación y administración" lo más probable es que esa empresa tenga poco o nada en propiedad.
1 K 29
#8 covacho *
A ver, que la pareja de Felipe González llama Mar García Baquero, pero no tiene nada que ver con los dueños de los quesos García-Baquero. Se llaman parecido, pero son personas distintas. Ni la Wikipedia leen.

Voto errónea.
2 K 37
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Mientras sea con su dinero y no tenge tráfico de influencias, por mí como si se le machaca a Felipe con dos piedras.
1 K 30
javibaz #4 javibaz
Está es lista, te vende queso para que engordes y luego te ofrece sus gimnasios. Jugada redonda.
1 K 23
pepel #12 pepel
Que buen ojo tuvo el "NO de momento" al aparcar la mindungui de Carmen Romero por lla millonaria Mar García-Baquero.
0 K 17
ContinuumST #11 ContinuumST
#10 Jajaja, no, hombre... jajajaja. Son ejercicios muy sencillos y básicos, sin pesas ni gaitas, que puedes hacer en casa, brazos, piernas, espalda, etc. Recomiendo ir a la clásica original, ahora llaman sueca a cualquier tontería adaptada.
0 K 14
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
Algo hay que hacer para blanquear la pasta de la farlopa.
0 K 12
#5 Leon_Bocanegra
Sabía decisión. Creo que no conozco a nadie que no vaya al gimnasio hoy en día. Que barbaridad colega. Cuando voy al curro a las 7 de la mañana ya está el gimnasio de mi pueblo lleno. Y en mi trabajo todo el puto día la gente hablando de "ir a entrenar". Obsesionados. Y me quejaba cuando el boom del pádel. Ni la décima parte que esto.
0 K 11
ContinuumST #9 ContinuumST
#5 {0x1f446} No he ido a un gimnasio en mi vida. Hago un poco de gimnasia sueca (la original) en casa, antes de desayunar, claro.
0 K 14
#10 Leon_Bocanegra
#9 yo tampoco he ido en la vida a uno. Si la gimnasia sueca esa es hacerse un pajote, de eso sí hago.
0 K 11
#13 eremos73
A ver, que una es Mar García Vaquero, esposa de Felipe González, y otra es Mar García-Baquero, hermana de Miguel Ángel García-Baquero, dueños de Lácteas García-Baquero, y un poquito cabr0n3s, todo hay que decirlo
0 K 6

menéame