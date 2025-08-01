La esposa de Felipe González invierte en gimnasios

La empresaria Mar García-Baquero, esposa del ex presidente del Gobierno, Felipe González, y heredera del imperio de los populares quesos manchegos García-Baquero, entra en el negocio de los gimnasios. Junto a su hermano Miguel Ángel García-Baquero, ha constituido la sociedad Wellness Fithouse SL, con un capital social de 3.000 euros, dedicada a la gestión, explotación y administración de gimnasios, centros deportivos y de bienestar.
Luego puede ampliarse, pero lo normal es que no lo hagan y que se ponga como alquileres, servicios externos, o lo que sea.
Y siendo "gestión, explotación y administración" lo más probable es que esa empresa tenga poco o nada en propiedad.
