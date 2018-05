La esposa de Bárcenas alega que nunca viajaría al extranjero sin su marido, para no entrar en prisión

Rosalía Iglesias ha apelado al ingreso en prisión de su marido, Luis Bárcenas, durante su intervención ante el tribunal que una hora después decidiría sobre el mismo. Iglesias, condenada a 15 años de cárcel, ha afirmado que ella no viajaría nunca sola al extranjero -donde Bárcenas mantiene retenidos fondos- para solicitar no entrar en la cárcel hasta que no haya sentencia firme.