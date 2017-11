Pero, ¿qué está pasando con esas dos endemoniadas espirales que parecen separarse permanentemente pero no se estiran? El vídeo es realmente hipnótico, pero no se trata de magia, sino de un engaño a nuestros sentidos. Como explican en el siguiente vídeo, ambas espirales están pegadas y no se mueven, solo hay que hacerlas girar al tiempo que se mueve una de las manos para generar la ilusión.