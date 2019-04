Espinosa de los Monteros admite que ha "inflado involuntariamente" las expectativas de voto a Vox

El vicesecretario de relaciones internacionales de Vox publica un tuit en el que asegura "que no se valora el resultado de los 24 escaños de Vox por una cierta inflación de expectativas a los que algunos hemos podido contribuir involuntariamente de alguna forma". Julio Montes nos recuerda, no obstante, que lo de "involuntariamente" no encaja con las declaraciones que Espinosa de los Monteros hizo antes de las elecciones."Santi, afloja... Vamos a tener un problema.Vamos a barrer el domingo", exclamó en un mitin el vicesecretario.